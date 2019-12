Klacht tegen misleidende reclame BankGiro Loterij

In werkelijkheid krijgen de ontvangers de kaartjes pas als ze loten kopen. De Consumentenbond vraagt de Kansspelautoriteit op te treden.

Boos

Via de socialmediakanalen van de Consumentenbond reageerden ruim 550 mensen op de reclame-envelop. Vooral ouders reageerden boos: 'Mijn 8-jarige dochter belde me op mijn werk op om blij te vertellen dat we kaarten voor de Efteling hadden gekregen. Walgelijk om over de hoofden van kinderen zulke misleidende reclame te maken!'

Misleidend

De Consumentenbond vindt het misleidend dat de BankGiro Loterij een concrete belofte doet om vervolgens pas in de bijgaande brief te melden dat voor de ontvangst van de kaartjes minimaal 3 maanden moet worden meegespeeld tegen betaling van €12,50 per lot. Daarnaast was de mailing persoonlijk geadresseerd waardoor de indruk werd gewekt dat de ontvanger een prijs gewonnen had. Ook de mededeling 'gratis Efteling-tickets', zoals vermeld in de mailing, kan volgens de Consumentenbond niet door de beugel. Een cadeau waarvoor men moet betalen, mag niet gratis worden genoemd.

Excuses

De BankGiro Loterij voert aan dat het gebruikelijk is een reclame-uiting in zijn geheel te bekijken en te beoordelen. Na opening en lezing van de brief is duidelijk wat het aanbod inhoudt. De loterij heeft inmiddels wel excuses aangeboden aan de Consumentenbond en zegt het te betreuren dat de envelop niet voor iedereen duidelijk genoeg is geweest. De Kansspelautoriteit heeft de klacht van de Consumentenbond in behandeling genomen. Als blijkt dat er een overtreding is gepleegd, kan zij een boete of een waarschuwing geven.