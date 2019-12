Klappen bij KoopKracht

Nieuws|Het consumentenprogramma KoopKracht laat in aflevering 11 een behoorlijke klapper zien. Presentator Pim Muda mocht met Consumentenbond-expert Ronald Vroman meekijken bij een crashtest. Ze waren met name geïnteresseerd in hoe goed kinderzitjes beschermen bij een zware botsing. En wat is nou verstandiger? Kinderen vooruit- of achteruitkijkend vervoeren?