Klappen bij KoopKracht

Pim en Ronald kregen een bijzonder kijkje in de keuken van botsproeven. Daardoor kunnen ze de kijker laten zien waarom de poppen die voor de test gebruikt worden met verschillende kleuren beschilderd zijn. En hoe snel rijdt de testwagen eigenlijk tegen een muur en waarom met die snelheid?

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Kidsmarketing

Fabrikanten zeggen terughoudend te zijn met voedingsreclame gericht op kinderen, maar is dat eigenlijk wel zo? Pim nam samen met Consumentenbond-woordvoerder Babs van der Staak de proef op de som en liet een drietal kinderen kiezen tussen vrolijke levensmiddelenverpakkingen en wat meer neutrale producten.

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