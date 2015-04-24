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Klappen bij KoopKracht

Nieuws
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Het consumentenprogramma KoopKracht laat in aflevering 11 een behoorlijke klapper zien. Presentator Pim Muda mocht met Consumentenbond-expert Ronald Vroman meekijken bij een crashtest. Ze waren met name geïnteresseerd in hoe goed kinderzitjes beschermen bij een zware botsing. En wat is nou verstandiger? Kinderen vooruit- of achteruitkijkend vervoeren?

Gepubliceerd op:24 april 2015

Pim en Ronald kregen een bijzonder kijkje in de keuken van botsproeven. Daardoor kunnen ze de kijker laten zien waarom de poppen die voor de test gebruikt worden met verschillende kleuren beschilderd zijn. En hoe snel rijdt de testwagen eigenlijk tegen een muur en waarom met die snelheid?

Kijk voor de antwoorden.

Kidsmarketing

Fabrikanten zeggen terughoudend te zijn met voedingsreclame gericht op kinderen, maar is dat eigenlijk wel zo? Pim nam samen met Consumentenbond-woordvoerder Babs van der Staak de proef op de som en liet een drietal kinderen kiezen tussen vrolijke levensmiddelenverpakkingen en wat meer neutrale producten.

KoopKracht is te zien bij regionale omroepen waaronder RTV Noord Holland, AT5, Omroep West, Omroep Flevoland, RTV Utrecht en Omroep Brabant.

Bekijk  van KoopKracht.