Nieuws|De regionale zender RTV Noord-Holland heeft met de Consumentenbond een nieuw televisieprogramma ontwikkeld: KoopKracht. In de afleveringen van KoopKracht neemt presentator Pim Muda, bekend van onder andere de cabaretgroep The Ashton Brothers, consumenten mee door het soms ondoordringbare woud van producten, diensten en klachten, maar zoekt ook naar oplossingen. Na de première op donderdag 12 februari 2015 bij RTV NH volgen op verschillende tijdstippen de uitzendingen bij andere regionale omroepen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We willen natuurlijk een zo groot mogelijk publiek kennis laten maken met de diensten, testen, onderzoeken en acties van de Consumentenbond. Op vele fronten lukt dat: we hebben een succesvolle website, een groeiende achterban op social media en vele lezers van 5 eigen bladen. Als belangenbehartiger zijn we veelvuldig in het nieuws, in dagbladen, op de radio en televisie. KoopKracht biedt ons nieuwe mogelijkheden om nog meer consumenten kennis te laten maken met onze activiteiten en met ons.'

In elke aflevering staat één onderwerp centraal. Zo zijn er afleveringen over energie, digitale producten, besparen en zorg. De aflevering begint steeds met een product-test. Daarna volgt er een rubriek: Getest & Geprobeerd met een luchtige eerste indruk van een product. Vervolgens is er een reportage met een test, actie of bruikbare consumentenvoorlichting. Ten slotte behandelt Pim elke aflevering een klacht uit het Klachtenkompas. Klachtenkompas.nl is een online-platform waar iedereen gratis terecht kan met een klacht over een bedrijf; online wordt samen met bedrijven gewerkt aan oplossingen. Voor de klachten in KoopKracht zoekt Pim samen met de Consumentenbond een oplossing.

Uitzendingen

RTV NH zendt donderdag 12 februari om 18.15 uur de eerste aflevering van KoopKracht uit. De eerste herhaling is te zien op zaterdag om 19.43 uur op RTV NH. Ook is KoopKracht te zien bij 6 andere regionale omroepen: AT5, Omroep West, Omroep Zeeland, Omroep Flevoland, RTV Utrecht en Omroep Brabant. De dag en aanvang van het programma kan verschillen per regionale omroep. KoopKracht bestaat uit 13 afleveringen van elk 12 minuten. Kijk voor de programmering op de regionale teletekstpagina of op www.consumentenbond.nl/koopkracht tevens zijn hier de uitzendingen terug te zien.



Ga naar www.consumentenbond.nl/koopkracht.