KoopKracht #7 op de gezonde toer

Nieuws|In de zevende aflevering van KoopKracht test Pim Muda samen met personal trainer en Obese-presentator Radmilo Soda stappentellers en sportarmbanden in het Vondelpark van Amsterdam. Daarna gaat Pim mysterieshoppen bij een aantal zonnebankstudio's om eens te horen welk zonadvies hij daar krijgt. KoopKracht #7 is vanaf 26 maart te zien, als eerste om 18.15 uur bij RTV-NH.

Over de sportarmbanden en stappentellers is op de website van de Consumentenbond een eerste indruk geschreven. Over het -gebrek aan- goede voorlichting door zonnebankstudio's verscheen in de Consumentengids van september 2012 een uitgebreid artikel. De situatie tussen toen en maart 2015 lijkt in deze uitzending van KoopKracht niet veel verbeterd. In de vaste rubriek Getest en Geprobeerd test Irene la Faille een apparaat dat zegt mooie krullen in het haar te maken, maar of dat ook lukt?

Regionale omroepen

RTV Noord-Holland heeft samen met de Consumentenbond ontwikkeld. In de afleveringen neemt presentator Pim Muda, bekend van onder andere de cabaretgroep The Ashton Brothers, consumenten mee door het soms ondoordringbare woud van producten, diensten en klachten, maar zoekt ook naar oplossingen. KoopKracht is te zien bij regionale omroepen waaronder: RTV Noord Holland, AT5, Omroep West, Omroep Flevoland, RTV Utrecht en Omroep Brabant.

