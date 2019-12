KoopKracht tussen de kippen

Presentator Pim Muda gaat op zoek naar de antwoorden in de 12e aflevering van het consumentenprogramma KoopKracht!

Slaapkamerproblemen

Expert gezond Ramona de Jong van de Consumentenbond zoekt in deze aflevering met Pim de slaapkamer op. Daar kijken ze of het apparaat dat Pim tegen snurken uit gaat proberen, ook echt helpt. Drie heren die voor deze uitzending ook een apparaat hebben getest, laten in video's zien hoe dat hen en hun partners bevallen is.

Antibiotica resistentie

In de tweede reportage gaat Pim met Consumentenbond woordvoerder Babs van der Staak de boer op. Samen bezoeken ze een grote kippenboerderij om dieper in te gaan op de risico's van overmatig antibioticagebruik in de intensieve veeteelt, de maatregelen die er zijn genomen om het antibioticagebruik te verminderen en wat er volgens de Consumentenbond nog meer gedaan moet worden.

