Meer zekerheid voor online boekende reiziger

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De ANWB, ANVR (de vereniging van reisondernemers) en de Consumentenbond willen dat reizigers die zelf een reis samenstellen bij een internetaanbieder ook de bescherming van pakketreizen krijgen. Vaak wordt in een online-boeking bij een partij niet alleen een vlucht, maar ook een accommodatie of een huurauto meegenomen. Volgens de belangenorganisaties staat dit gelijk aan een pakketreis, waarbij de onlineboeker zijn reisaanbieder kan aanspreken voor gebreken in de reis, voor bijstand bij calamiteiten of een faillissement.