Home

Nieuws

2015 Meer zekerheid voor online boekende reiziger Nieuws|De ANWB, ANVR (de vereniging van reisondernemers) en de Consumentenbond willen dat reizigers die zelf een reis samenstellen bij een internetaanbieder ook de bescherming van pakketreizen krijgen. Vaak wordt in een online-boeking bij een partij niet alleen een vlucht, maar ook een accommodatie of een huurauto meegenomen. Volgens de belangenorganisaties staat dit gelijk aan een pakketreis, waarbij de onlineboeker zijn reisaanbieder kan aanspreken voor gebreken in de reis, voor bijstand bij calamiteiten of een faillissement. Gepubliceerd op:9 april 2015

De organisaties doen een beroep op Brussel om dit in een vernieuwde richtlijn te regelen. Het aandeel online-boekingen van buitenlandvakanties neemt dit jaar toe tot zo'n 80%. De techniek van het online boeken zorgt ervoor dat de vakantieganger meer keuze heeft bij het samenstellen van een reis. Schaduwzijde hiervan is dat een reispakket niet meer als pakket wordt gepresenteerd maar als losse onderdelen. Daarvoor geldt niet de bescherming van een échte pakketreis.



Bij een pakketreis moet de aanbieder instaan voor gebreken in de reis, hulp bieden bij noodsituaties en het risico van het verlies van vooruitbetaalde reissommen dragen. Bij losse overeenkomsten moet de vakantieganger zelf de vervoerder of de hotelier in het buitenland zien aan te spreken. Daarbij is niet altijd duidelijk op basis van welke voorwaarden en welk recht. In noodsituaties is er bovendien geen partij die zich aangesproken voelt vakantiegangers te repatriëren.