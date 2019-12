Nieuw logo voor groeiende Consumentenbond

De afgelopen jaren heeft de Consumentenbond steeds meer informatie en diensten ontwikkeld die voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast voert de Consumentenbond samen met consumenten campagnes om op te komen voor hun belangen. Daar hoort ook communicatie bij die meer uitgaat van dialoog, het gesprek. Het nieuwe logo drukt dat uit.

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond: 'We hebben als organisatie de laatste jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Naast informatie om kiezen en kopen makkelijker te maken, zijn we consumenten op steeds meer manieren gaan bedienen. Zo maken we ons hard voor de verbetering en bescherming van de rechten van alle Nederlandse consumenten en komen samen met hen in actie als die bedreigd worden. Ook bieden we overstapmogelijkheden naar -onder meer- voordelige energie- of zorgcontracten. We helpen consumenten die vastlopen in een geschil met een bedrijf en bieden met Klachtenkompas.nl een middel om klachten met bedrijven gezamenlijk sneller en beter op te lossen. Iedereen kan meedoen, op een manier die je zelf kiest. De diversiteit en veelzijdigheid van de huidige Consumentenbond willen we ook in onze nieuwe huisstijl meer laten zien.'

Oprecht

Het logo verbeeldt breedte, in beweging zijn en individuele partijen die samen komen en de koppen bij elkaar steken. De doorschijnende kleuren onderstrepen de belofte van openheid. Het beeld heeft een heldere toevoeging: oprecht. De kwaliteit van de Consumentenbond, ligt hierin besloten: eerlijk en loyaal. De extra lading in de twee losse lettergrepen - op recht - benadrukt de boodschap dat het bij de Consumentenbond om consumentenrecht draait.