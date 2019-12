Objectieve vergelijking energiekosten bij stadsverwarming hard nodig

Op 4 februari hoort de Tweede Kamer diverse belangenbehartigers, leveranciers, de toezichthouder en overheden over hun ervaringen met de op 1 januari 2014 in werking getreden Warmtewet. De Consumentenbond, VEH en de Woonbond wezen de Kamer in het najaar van 2014 al op de ruim 20 door hen geconstateerde pijnpunten in Warmtewet en Warmteregeling. VEH verzamelde toen in korte tijd maar liefst 7500 consumentenklachten over stadsverwarming: mensen vinden dat ze te veel betalen.

Niet meer dan anderen

De Warmtewet moet ervoor zorgen dat huishoudens die zijn aangesloten op stadsverwarming, of op een andere collectieve warmtevoorziening, niet meer betalen voor de levering van warmte dan huishoudens met een cv-ketel. Een snel en eenvoudig uit te voeren praktijkvergelijking kan uitwijzen of stadswarmteklanten wel of niet honderden euro's meer betalen dan vergelijkbare huishoudens aangesloten op gas.

