Onderzoek bijbetalingen verpleeghuizen versterkt positie bewoners

Nieuws|Het onderzoek van de Consumentenbond naar onterechte bijbetalingen in verpleeg- en verzorgingshuizen heeft ertoe geleid dat in totaal ruim 188.000 euro is terug betaald aan ruim 300 gedupeerden. Dit maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 21 januari bekend. De NZa onderzocht de meldingen van de Consumentenbond en onderzocht nog 304 andere huizen die niet door de Consumentenbond onderzocht waren.

Het onderzoek van de Consumentenbond liet zien dat de informatie aan (toekomstige) bewoners over bijvoorbeeld was- en inrichtingskosten summier, niet eenduidig en soms zelfs fout was. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'we zijn er trots op dat dankzij ons onderzoek een misstand aangepakt is en dat de toekomstige bewoners beter geïnformeerd worden.' Het onderzoek van de Nza liet ook zien dat de informatievoorziening aan cliënten over bijbetalingen in veel gevallen onvoldoende transparant was. Het gaat vooral over pedicure, was- en inrichtingskosten. Het Zorginstituut gaat de inhoud van deze aanspraken verduidelijken.

Verbeteringen

De Nza heeft ook gesproken met zorgaanbieders, zorgkantoren en cliëntenorganisaties over maatregelen om onterechte bijbetalingen terug te dringen en voorlichting over bijbetalingen te verbeteren. In de overeenkomst die aanbieders en zorgkantoren sluiten staat dat de instellingen informatie over aanvullende diensten op de website moeten publiceren. Er is ook een stappenplan opgesteld om de positie van bewoners te versterken. Cliëntenraden worden nauwer betrokken bij de vaststelling van diensten, tarieven en klachten.