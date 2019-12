Online.nl belooft problemen beter op te lossen

Nieuws|Provider Online.nl heeft aan de Consumentenbond toegezegd dat ze klachten beter op gaan lossen. De Consumentenbond ontving sinds eind 2014 op Klachtenkompas.nl opmerkelijk veel klachten over deze provider. Online heeft in een gesprek met de Consumentenbond onder meer aangegeven dat consumenten niet hoeven te betalen voor niet geleverde diensten en dat zij potentiële klanten duidelijker zullen informeren over échte internetsnelheden.

Uit de klachten die de Consumentenbond ontving, bleek dat Online moeilijk deed over het terugbetalen van geld voor niet geleverde diensten en over het ontbinden van contracten als één van de diensten niet functioneerde. Zo konden mensen met een triple-play-pakket (voor telefoon, internet en televisie) niet onder hun contract uit als bijvoorbeeld televisie het niet deed. Maar consumenten hebben het recht om de hele dienst op te zeggen, als één van de onderdelen niet naar behoren werkt en de oorzaak daarvan bij Online ligt. Online heeft toegezegd zich hier voortaan aan te houden.

Langzaam internet

Een andere veelgehoorde klacht gaat over langzaam internet. Online communiceert bij meer dan de helft van de contracten niet de reële internetsnelheid die consumenten kunnen verwachten op hun adres. De Consumentenbond heeft Online hier in november 2014 al op aangesproken en de provider belooft nu om de daadwerkelijk geleverde snelheid uiterlijk 1 augustus 2015 op zijn website te vermelden en in contracten op te nemen.

Online heeft verder het aantal medewerkers van zijn klantenservice uitgebreid en stuurt nieuwe klanten voortaan een uitleg over de factuur en informeert hen dat zij communiceren via e-mail. Daarnaast heeft de provider een contactformulier op zijn website geplaatst. De Consumentenbond zal de afhandeling van de klachten door Online in de gaten blijven houden.

Om consumenten met problemen met Online te helpen, publiceerde de Consumentenbond eind 2014 een stappenplan en voorbeeldbrieven op zijn website.

