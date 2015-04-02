Oplichters in het vizier van consumentenprogramma KoopKracht

Daarna gaat Pim op bezoek bij een gedupeerde van internetoplichting en chat met internetoplichter die tot inkeer is gekomen. Hoe komt het toch dat consumenten zich laten bedotten? En waarom stopte de crimineel met zijn illegale praktijken? In het item Getest en geprobeerd laat Consumentenbond-onderzoeker Arjen Oving een drone in het gebouw van de Consumentenbond los om te zien wat zo'n gadget eigenlijk kan. Het klachtenforum rubriek behandelt een conflict van een KPN klant die onverwacht een gepeperde telefoonrekening van €1000 kreeg voor het bellen van een vaag 09 nummer.

Regionale omroepen

KoopKracht is te zien bij regionale omroepen: RTV Noord Holland, AT5, Omroep West, Omroep Flevoland, RTV Utrecht en Omroep Brabant.

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