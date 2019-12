Oplichters in het vizier van consumentenprogramma KoopKracht

Nieuws|In de achtste aflevering van het programma KoopKracht zoekt presentator Pim Muda uit of het lastig is om een nepwebshop te herkennen. Dat doet hij via een internetquiz op een bijzondere locatie; dit keer is KoopKracht te gast in een theater.