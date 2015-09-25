Oproep aan Kamer: versterk positie consumenten in zorg

Gepubliceerd op:25 september 2015
In een gezamenlijke brief aan de Vaste Commissie voor VWS in de Eerste Kamer zetten de organisaties nog eens uiteen hoe de Wkkgz de positie van consumenten in de zorg versterkt:
De Wkkgz werd in 2013 aangenomen in de Tweede Kamer, maar zorgaanbieders blijven de invoering van de wet ter discussie stellen. In totaal lopen de onderhandelingen over nieuwe regelgeving in de zorg al acht jaar. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars hun positie steeds verder versterkt. Het is nu hoog tijd dat ook consumenten een vuist kunnen maken'.
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