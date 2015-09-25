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Oproep aan Kamer: versterk positie consumenten in zorg

Nieuws
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Zes patiënten- en consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, doen een dringend beroep op de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aan te nemen. De wet versterkt de positie van consumenten ten opzichte van zorgaanbieders. Dinsdag 29 september behandelt de Eerste Kamer dit voorstel.

Gepubliceerd op:25 september 2015

arts en dame

In een gezamenlijke brief aan de Vaste Commissie voor VWS in de Eerste Kamer zetten de organisaties nog eens uiteen hoe de Wkkgz de positie van consumenten in de zorg versterkt:

  • Meer keuze informatie, omdat zorgaanbieders verplicht informatie moeten verstrekken over de kwaliteit van aangeboden zorg en de effecten van behandelingen;
  • Veiligere zorg, omdat zorgverleners incidenten bij een behandeling moeten melden aan de patiënten;
  • Brede reikwijdte van de wet, waardoor ook bijvoorbeeld cosmetische zorg en alternatieve zorg onder de bepalingen vallen;
  • Verbeteringen in de klachten- en geschillenafhandeling in de zorg.

Jarenlange onderhandelingen

De Wkkgz werd in 2013 aangenomen in de Tweede Kamer, maar zorgaanbieders blijven de invoering van de wet ter discussie stellen. In totaal lopen de onderhandelingen over nieuwe regelgeving in de zorg al acht jaar. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars hun positie steeds verder versterkt. Het is nu hoog tijd dat ook consumenten een vuist kunnen maken'.

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