Overwinning voor woekerpolishouder

De hoogste Europese rechter, het Hof van Justitie van de Europese Unie, heeft een uitspraak gedaan waaruit kan worden geconcludeerd dat Nationale-Nederlanden (NN) zijn klanten jarenlang niet goed heeft geïnformeerd. De uitspraak, waar Nationale-Nederlanden zelf om had gevraagd, brengt extra compensatie voor alle ruim 500.000 gedupeerde klanten van NN, en miljoenen gedupeerde klanten van andere verzekeraars een stuk dichterbij. Dat stellen de Consumentenbond en Wakkerpolis.

'Het Europese Hof heeft met zijn uitspraak een belangrijke juridische verdedigingslinie van verzekeraars geslecht", aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Het Hof oordeelt dat NN zich bij de verkoop van beleggingsverzekeringen ook aan algemene ongeschreven fatsoens- en rechtsbeginselen had behoren te houden en dat de Nederlandse rechters en het Kifid met de toepassing daarvan in de procedures mogen doorgaan. NN wilde juist dat het Europese Hof zou oordelen dat verzekeraars zich alleen aan minder strenge Europese minimumnormen hadden hoeven te houden'.

Verkoopmethodes

'De verkoopmethodes van Nationale-Nederlanden zijn door het Europese Hof afgestraft', zegt Adriaan de Gier, advocaat van Wakkerpolis, de claimorganisatie waarmee de Consumentenbond samen tegen NN optrekt. 'NN kan dit oordeel niet naast zich neer leggen. De Consumentenbond en Wakkerpolis hebben NN vorig jaar al opgeroepen om gedupeerden eindelijk eens eerlijk te behandelen. Vandaag herhalen we deze oproep met klem. We willen dat NN waarde van alle woekerpolissen opnieuw berekent, maar dan tegen eerlijke, redelijke voorwaarden". NN heeft in totaal circa 500.000 polissen verkocht die in aanmerking komen voor extra compensatie met een totale schade van tenminste €3 miljard.



Lees ook: Ontwoeker je polis