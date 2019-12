Parfums: aanbiedingen met een luchtje

Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond naar 1436 prijzen van 175 geurtjes bij 13 winkels. Webwinkel Parfumdump.nl is gemiddeld het goedkoopst. De Bijenkorf komt als duurste uit de bus.

Grote prijsverschillen

Het populaire J'adore Eau de Parfum van Christian Dior kostte tijdens het onderzoek bij de Bijenkorf €68,50 terwijl Parfumdump.nl op dat moment slechts €49 rekende.

Het verschil tussen het duurste en goedkoopste herenluchtje was zelfs nog groter: eau de toilette 1 Million van Paco Rabanne kostte bij webwinkel Parfumsuper.nl €76,90. De Bijenkorf verkocht in diezelfde periode het flesje voor €121,50. Een verschil van 45%.

De webwinkels rekenden bij deze bedragen geen verzendkosten. Overigens kunnen dure winkels door speciale aanbiedingen voor een bepaald parfum soms wél heel voordelig zijn. Blijven vergelijken loont dus.

Nepaanbieding

Kortingen op parfumprijzen lijken vaak uit de lucht gegrepen. Zo spiegelen ICI Paris XL en Douglas bijvoorbeeld geregeld een korting voor van 20 of 25% op alle geuren, maar de 'normale' doorgestreepte prijs is voor de aanbieding nooit gehanteerd. Als men uitgaat van de prijs die wél voor de aanbieding is gerekend, daalt het kortingspercentage in veel gevallen tot bijna de helft.

ICI Paris XL verhoogt tijdens een actie van een aantal geuren zelfs de adviesprijs waarover de korting berekend wordt. Daardoor blijft van de beloofde 20% korting maar 8 of 9% daadwerkelijk voordeel over.

Via Twitter brengt de Consumentenbond een aantal van deze nepaanbiedingen onder de aandacht.



Meer informatie over parfumprijzen is te lezen in de Consumentengids van mei 2015 (pdf, alleen voor leden).