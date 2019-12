Petitie OV-chipkosten gesloten: 77.731 steunbetuigingen

'Dit laat zien dat consumenten massaal in opstand komen tegen de kosten die de OV-chipkaart met zich mee brengt', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Dit kunnen TLS en de vervoerders niet naast zich neerleggen. We verwachten van hen een passend antwoord.'

Actie tegen hoge servicekosten

Rover en de Consumentenbond startten een actie tegen de hoge servicekosten van de OV-chipkaart, nadat uit onderzoek van Rover bleek dat de Nederlandse kaart het duurst in Europa is. De aanschafkosten van €7,50 voor de kaart zijn hoog, terwijl de geldigheidsduur, 5 jaar, erg kort is. In en rond Parijs bijvoorbeeld kost een OV-kaart €5 en die kaart is 10 jaar geldig. In Londen en Ierland zijn de vervoerskaarten zelfs onbeperkt geldig. Daarnaast is Nederland het enige Europese land waar reizigers moeten betalen voor vervanging van een (onzichtbaar) defecte kaart (€11).

Overweldigende respons

De consumentenorganisaties willen dat de OV-chipkaart gratis wordt vervangen aan het einde van de geldigheidsduur en bij een onzichtbaar defect. Reizigers moeten daarnaast kosteloos hun saldo kunnen terugkrijgen bij de balie. Dat kost nu nog €2,50. De organisaties leggen hun eisen, mèt het grote aantal steunbetuigingen, neer bij de uitgever van de OV-chipkaart, Trans Link Systems (TLS), en de openbaar vervoerbedrijven. Ineke van der Werf, directeur Rover: 'Een veel gehoord verweer van de vervoerders bij OV-problemen is dat het overgrote deel van de reizigers tevreden is. De overweldigende respons op onze actie, in de vorm van steunbetuigingen maar ook op social media, bewijst dat het hier niet om een kleine groep ontevreden reizigers gaat.'



De petitie op de website van de Consumentenbond is nu gesloten.