Polisprofiel NPCF en Consumentenbond maakt zorgpolis leesbaar

Er zijn te veel polissen en de verschillen zijn of heel groot of de polissen lijken wel erg veel op elkaar. De Consumentenbond en Patiëntenfederatie NPCF vinden dat zorgverzekeraars hun klanten beter moeten informeren over de inhoud van de polissen die zij aanbieden. Deze informatie moet helder zijn en vergelijkbaar. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij bieden daarom alle zorgverzekeraars ons Polisprofiel aan, met het verzoek dit bij alle polissen mee te sturen en een ernaar te verwijzen op hun websites. Dan weten verzekerden beter waar zij aan toe zijn.'

Het onderzoek

Dianda Veldman, directeur NPCF: 'We hebben de onderwerpen voor het Polisprofiel gekozen op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder deelnemers van het Zorgpanel van Patiëntenfederatie NPCF. En dat laat ook zien dat verzekerden graag willen weten waarom zorg wel of niet is ingekocht. En ze willen informatie over de kosten, het medicatiebeleid en de mogelijke eigen bijdragen. Ook willen verzekerden duidelijkheid over aard en type van de polis. Moet ik bijbetalen bij bepaalde ziektes of niet?' Voor verzekerden is het belangrijk dat de informatie over polissen op dezelfde manier wordt gegeven. Alleen dan kunnen ze goed vergelijken tussen polissen.