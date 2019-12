Predicaat zonnebrandcrème kinderen ingetrokken

Gebleken is dat dit predicaat ten onrechte is toegekend omdat de geteste spray van Etos parfum bevat, wat in het onderzoek over het hoofd is gezien.

Allergie

Parfum in zonnebrandcrèmes kan in combinatie met zon allergische reacties veroorzaken of zorgen voor ontwikkeling van allergieën op latere leeftijd. Zonnebrandcrèmes met parfum op de ingrediëntendeclaratie krijgen een lagere waardering in de test.

Etos

De drogisterijketen Etos verleent alle medewerking aan het verwijderen van uitingen waar 'Beste uit de test' op staat. Het kan echter voorkomen dat consumenten de claim nog tegenkomen in reeds gedrukte folders of magazines. De Etos Suncare Kids lotion spray die momenteel in de winkel staat, heeft een andere samenstelling dan het geteste middel uit 2014. Deze nieuwe versie, die overigens ook parfum bevat, is niet getest.