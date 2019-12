Prijsverschil tussen A-merk en huismerk groeit weer

Nieuws|Het prijsverschil tussen A-merken en huismerken in de supermarkt is opgelopen tot gemiddeld 31%, terwijl dat in 2012 en 2014 nog 24% was. Het verschil komt daarmee boven de 30% aan prijsverschil die de Consumentenbond vond in 2010. Dit blijkt uit een prijspeiling in de Consumentengids van juli/augustus 2015.

Aldi en Lidl komen weer als goedkoopste uit de bus bij de huismerken, hun producten zijn 22 tot 24% goedkoper dan de gemiddelde prijs in de supermarkt. Nettorama is na Lidl en Aldi de goedkoopste supermarkt voor huismerkproducten, MCD en Spar zijn het duurst. Huismerken, zoals Markant en Perfekt, die bij meerdere ketens in het schap staan, verschillen per keten enorm in prijs. Zo zijn de Perfekt-producten bij Nettorama 14 tot 16% goedkoper dan gemiddeld, terwijl ze bij Poiesz 10 tot 12% duurder dan gemiddeld zijn. Bij de A-merken valt op dat Nettorama de goedkoopste supermarkt is, 8% goedkoper dan gemiddeld. De supermarkt neemt daarmee een voorsprong op Dirk en Hoogvliet, met wie in voorgaande jaren de eerste plek werd gedeeld. Spar is veruit de duurste supermarkt voor A-merken.

10.000 prijzen

In mei 2015 bezocht de Consumentenbond voor het onderzoek 18 supermarktketens en stelde de prijzen vast van 200 A-merkartikelen en 100 huismerkartikelen. Per keten werden 3 prijspeilingen gedaan. In totaal verzamelde de Consumentenbond ruim 10.000 prijzen. Er is in de prijspeiling alleen gekeken naar de reguliere prijs, niet naar aanbiedingen of de kwaliteit.

