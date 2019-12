'Prijsvragen' zogenaamd van Ikea, NS en AH zijn misleidende geldtrekkerij

Nieuws|De Consumentenbond waarschuwt voor berichten via Facebook, WhatsApp en e-mail waarbij het lijkt alsof consumenten bij grote bedrijven als Ikea, NS en Albert Heijn waardebonnen of dagkaarten van dat bedrijf kunnen winnen.

Consumenten die hun gegevens invullen, lopen een aantal risico's: vastzitten aan een abonnement, slachtoffer worden van phishing of aan het lijntje gehouden worden bij een duur 0909-nummer.

Nepprijsvragen

De nepprijsvragen zijn afkomstig van onder meer VOC Global NV in Curaçao en Mons Management gevestigd in Bulgarije. Veel bedrijven wiens naam misbruikt wordt voor dit soort frauduleuze mails hebben inmiddels een waarschuwing op hun site geplaatst. De Consumentenbond vreest dat het einde nog niet in zicht is. Als een bedrijf stappen onderneemt tegen prijsvragen die zogenaamd van hen afkomstig zijn, gaat dit soort misleiding weer verder met de naam van een ander bedrijf. Daarom waarschuwt de Consumentenbond om nooit te reageren op bedrijven die zomaar iets weggeven.

Kosten

De misleidende prijsvragen kunnen consumenten flink op kosten jagen. De 'NS-dagkaartactie' lokte de aangeschrevenen naar een prijsvraagabonnement van €12 per week, de Ikea-prijsvraag stuurde deelnemers naar een 0909-nummer waar ze 200 vragen moesten beantwoorden en waarbij een fout antwoord volgens de geautomatiseerde stem geen belemmering voor de winkansen was. De Consumentenbond onderzoekt of er mogelijkheden zijn dit soort misleiding te stoppen.

