Providers maken beloftes 4G grotendeels waar

Met dekkingskaarten is tot op postcodeniveau te achterhalen of het mogelijk is te bellen, sms'en en internetten en met welke internetsnelheid. Dekkingskaarten zijn te vinden op de website van de provider en op www.consumentenbond.nl/dekkingskaarten. Het gaat daarbij om de snelheid buitenshuis; de dekking binnen kan anders zijn. Bij de metingen van de internetsnelheid constateerde de Consumentenbond soms flinke uitschieters naar boven en naar beneden. Maar in veel gevallen (KPN 95%, T-Mobile 84%, Vodafone 93%) werd een snelheid gehaald van minstens 3 megabit/s, een snelheid die genoeg is voor video's afspelen in HD-kwaliteit.

149 locaties

De Consumentenbond deed op 149 locaties, in de buitenlucht, verdeeld over heel Nederland dekkings- en snelheidsmetingen bij KPN, T-Mobile en Vodafone*. Hierbij werden grote gemeentes, kleine dorpjes en 'probleemgebieden' volgens de dekkingskaarten van de providers meegenomen. Voor de steekproef werden per provider twee contracten afgesloten voor twee smartphones met een goede ontvangstkwaliteit (Apple iPhone 6 en Huawei Ascend P7). De metingen werden in januari en februari 2015 uitgevoerd, vijf keer per locatie en toestel. Het toestel werd steeds op dezelfde manier vastgehouden. De resultaten zijn te lezen in de Consumentengids van april 2015.

Bekijk de van het onderzoek 4G snelheid en dekking.



*Tele2 heeft ook een eigen 4G netwerk, maar zet pas sinds maart 2015 bestaande klanten over naar 4G. In maart 2016 verwacht deze provider een landelijke 4G-dekking te hebben. Klanten van Hi, Simyo en Telfort maken gebruik van het 4G-netwerk van KPN, klanten van Ben maken gebruik van 4G van T-Mobile. Hollandsnieuwe biedt nog geen 4G aan.