Slimste consument in KoopKracht

In deze dertiende uitzending strijden drie genodigden om de titel 'slimste consument'.

Uiteenlopende onderwerpen

Twaalf afleveringen lang passeerde in KoopKracht de meest uiteenlopende onderwerpen de revue. Pim testte elektrische fietsen en stappentellers en ging undercover naar zonnebankstudio's. KoopKracht kreeg ook een kijkje achter de schermen van de onderzoeken. Zo ging Pim op bezoek bij laboratoria waar bijvoorbeeld vaatwassers en lampen werden getest en testcentra waar hij onder andere getuige was van een spectaculaire crashtest om kinderstoeltjes te testen. In de studio van RTV Noord-Holland wordt de deelnemers gevraagd naar zaken die in de uitzendingen voorbij kwamen en welke details zij daarvan hebben onthouden.

Regionale omroepen

KoopKracht is door RTV NH samen met de Consumentenbond ontwikkeld. KoopKracht wordt uitgezonden bij diverse regionale omroepen en is terug te zien op de website van de Consumentenbond. Uitzending gemist? Kijk KookpKracht online.