Rapport Commissie Verzekeraars kan in de prullenbak

Nieuws|Het rapport van de Commissie Verzekeraars dat op donderdag 5 maart 2015 aan minister Dijsselbloem van Financiën is gepresenteerd is volgens de Consumentenbond ronduit teleurstellend. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is een eenzijdig, onevenwichtig rapport dat de belangen van verzekeraars dient, en niet die van consumenten. Het kan wat ons betreft de prullenbak in.'

Het belangrijkste bezwaar van de Consumentenbond tegen het rapport van de Commissie, die onderzoek deed naar het toekomstperspectief van verzekeraars, is de conclusie over de woekerpolisaffaire. 'De Commissie stelt terecht vast dat verzekeraars het vertrouwen van consumenten zwaar hebben beschadigd, maar verzuimt vervolgens om met maatregelen te komen die dat vertrouwen herstellen', zegt Combée. 'Sterker nog, de commissie schildert gedupeerden die hun recht halen af als een bedreiging voor verzekeraars en andere polishouders. Dat is echt de omgekeerde wereld.'

Beheersbaar

De Consumentenbond vindt dat de Commissie zowel in zijn analyse van de woekerpolisaffaire als in zijn aanbevelingen de plank mis slaat. Combée: 'Zo schrijft de Commissie dat het probleem 'beheersbaar' is en dat er geen massale rechtszaken worden gevoerd. Terwijl woekerpolissen voor miljoenen consumenten een probleem zijn dat helemaal niet wordt beheerst maar met het jaar groter wordt.' Er zijn juridische procedures waarbij tienduizenden gedupeerden zich hebben aangesloten. De Commissie praat verder de sector na door te stellen dat het te ingewikkeld is om een algemene aanpak te bedenken die wel een uitweg biedt uit deze slepende affaire.

Geen bijdrage

De Consumentenbond hoopt dan ook dat minister Dijsselbloem en de Tweede Kamer de aanbevelingen van de Commissie over de woekerpolisaffaire naast zich neer leggen. Combée: 'Wij willen dat de minister van Financiën een serieuze poging doet om een oplossing te zoeken die de gedupeerden recht doet. Het rapport van de commissie levert daaraan geen bijdrage.'