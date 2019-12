Ruim 27 duizend steunbetuigingen OV-chipactie Rover en Consumentenbond

Uit onderzoek van Rover blijkt dat de Nederlandse ov-chipkaart vrijwel de duurste in zijn soort in Europa is. Veel Europese OV-chipkaarten zijn een stuk goedkoper dan de €7,50 die Nederlandse reizigers moeten neertellen voor de kaart en bovendien zijn ze vaak langer, soms zelfs onbeperkt, geldig. De Nederlandse kaarthouder moet na 5 jaar een nieuwe aanschaffen à €7,50. Daarnaast betalen Nederlandse consumenten als enigen voor vervanging van een defecte kaart, waarbij het defect de reiziger niet is aan te rekenen. Kosten: €11. In alle andere onderzochte landen is dit gratis. Een ander kritiekpunt van de consumentenorganisaties is dat consumenten €2,50 moeten betalen om aan de balie het saldo van hun kaart terug te krijgen.

Topje van de ijsberg

De consumentenorganisaties willen dat reizigers voortaan gratis en eenvoudig hun saldo kunnen terugvragen en na 5 jaar gratis een nieuwe OV-chipkaart krijgen van de vervoerders. Om hun eis kracht bij te zetten, openden de organisaties een petitie op de website van de Consumentenbond. Deze werd in een week tijd ruim 27.000 keer getekend. Op de Facebook-pagina van de Consumentenbond werd de actie tot nu 12.648 keer geliked en bijna 2000 keer gedeeld. Het is daarmee één van de populairste posts ooit van de organisatie. Bart Combée, directeur Consumentenbond: '27.000 ondertekenaars is een fors aantal, maar tevens slechts het topje van de ijsberg. Hiermee kunnen we echt een vuist maken richting de vervoerders. We gaan er dan ook vanuit dat zij al deze klanten serieus nemen.'