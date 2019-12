Schiphol misleidt reizigers over taxfree voordeel

Reizigers die binnen de EU reizen, betalen wel degelijk btw over producten die ze kopen bij See Buy Fly-winkels. Reizigers die de EU verlaten wordt geen btw in rekening gebracht, maar vreemd genoeg betalen ze toch dezelfde prijs als EU-reizigers.



Schiphol doet de uitspraak over de 'taxfree prijzen' op zijn website. Schiphol legt daar ook uit dat de prijzen voor alle reizigers hetzelfde zijn 'om verwarring te voorkomen'. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De term taxfree suggereert dat reizigers een belastingvoordeel hebben als ze buiten de EU reizen. Een koptelefoon waar 21% btw op zit, zou voor de reiziger naar bijvoorbeeld Brazilië 18% goedkoper moeten zijn dan iemand die naar Frankrijk vliegt. Dat dát niet het geval is, is verwarrend, en voelt oneerlijk: het btw-voordeel gaat hier niet naar de klant maar naar de winkelier.' De Consumentenbond roept de See Buy Fly-winkels op om eerlijke prijzen te gaan rekenen en twee bedragen te vermelden op de prijskaartjes: eentje inclusief btw voor EU-reizigers, en een lagere prijs zonder btw voor reizigers die de EU verlaten. Dit gebeurt nu al bij tabak.

Voordeliger aan boord

Uit een prijspeiling van de Consumentenbond blijkt dat de luchthavenwinkels, ondanks kreten als 'laagsteprijsgarantie' en 'taxfree' niet altijd voordelig zijn. Consumenten zijn vaakst het goedkoopst uit aan boord van het vliegtuig. Vooral Ryanair is voordelig als het gaat om alcoholische dranken.



De volledige resultaten van het taxfree-onderzoek en de prijspeiling zijn terug te lezen in de Reisgids van november/december 2015 en op www.reisgidsplus.nl.