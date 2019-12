Signaleringssysteem waarschuwt voor weboplichters

Om consumenten beter te wapenen tegen oplichting via nep webshops, plaatst de Consumentenbond een Nepshops-Alert* op zijn website. In de alert zijn de tweets te volgen van Opgelet op Internet* over nep webshops die zijn gesignaleerd. Hiermee willen beide organisaties meer consumenten behoeden voor oplichting. Met het waarschuwingssysteem start ook de campagne Wijzer WebWinkelen, waarmee de Consumentenbond streeft naar een betere bescherming van consumenten bij het online winkelen.

Nagemaakte webshops zijn vaak niet van echt te onderscheiden. Ze lokken consumenten, vaak via advertentiesites zoals Marktplaats, met populaire producten voor scherpe prijzen. Consumenten die bij zo'n webshop iets kopen, krijgen het bestelde nooit in huis, maar zijn wel hun geld kwijt. De weboplichters maken gebruik van namen en logo's die sterk lijken op bestaande webshops, zoals Dixons en BCC, en van valse keurmerken en telefoonnummers. Consumenten die het nummer bellen, krijgen via een bandje te horen dat de winkel op maandag weer bereikbaar is. Alleen bestaat de webwinkel dan al niet meer; nepshops komen in de regel vlak voor het weekend op en verdwijnen vaak weer voor maandagochtend.

Nepshops-Alert*

Nepshops komen en gaan zó snel, dat zelfs Google het niet bijhoudt. Opgeletopinternet.nl* speurt dagelijks het web af op zoek naar verdachte domeinnamen en advertenties. Als geverifieerd is dat het om een nepshop gaat, sturen zij een tweet uit om mensen te waarschuwen. Deze wordt voortaan ook meteen zichtbaar in de Nepshops-Alert* van de Consumentenbond. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Hiermee kunnen consumenten bepalen of ze wel te maken hebben met echte webwinkel en worden weboplichters hopelijk de pas afgesneden.'



Met de campagne Wijzer WebWinkelen streeft de Consumentenbond naar een grotere alertheid van consumenten bij online kopen, het waarborgen van consumentenrechten omtrent levering, garantie en betaling en een betere veiligheid bij online kopen. Op de website van de Consumentenbond kunnen consumenten meer informatie en tips vinden over veilig webwinkelen.

*Per 1 juli 2017 is Opgelicht op Internet gestopt. Daarmee komt er ook een einde aan het Nepshops-Alert van de Consumentenbond.

