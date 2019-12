Sint kan het beste naar Aldi voor kruidnoten met laagje chocolade

Nieuws|De chocoladekruidnoten van Aldi, Jumbo en Hema scoren het beste in de test van de Consumentenbond. Aldi is de goedkoopste van de drie en daarom de 'Beste koop'.

Voor de test werden 15 merken gemengde chocoladekruidnoten beoordeeld op:

smaak (50%)

duurzaamheid (15%)

vet (10%)

suiker (10%)

zout (5%)

acrylamide (5%)

etiket (5%)

Ondanks de verschillen in verpakking en uiterlijk, komen de supermarktkruidnoten uit slechts twee fabrieken. Daardoor lijken veel merken kruidnoten wat betreft smaak op elkaar. Zo zijn de chocoladekruidnoten van Plus, Lidl en Action vrijwel identiek, net als die van Aldi, Hema, Jumbo en Kruidvat. Opvallend is dat de merken met de fraaiste claims en de hoogste prijs, zoals de gechocolateerde bakkerskruidnoten van Albert Heijn en de Ambachtelijke Chocolade kruidnoten van Jumbo, het minst in de smaak vallen.

Melkchocola domineert

De melkchocolade-exemplaren overheersen in de zakken met chocoladekruidnoten. Vaak bestaat de mix voor 40 tot 50% uit melkchocoladekruidnoten. Pure chocola is doorgaans het minst aanwezig. Fabrikanten geven hiervoor uiteenlopende verklaringen. Volgens Plus en Action is de verhouding 50% melk, 30% wit en 20% puur visueel het aantrekkelijkst. Aldi zegt dat zij bij de samenstelling rekening houden met de populariteit van de verschillende smaken. Jumbo beaamt dat en voegt daaraan toe dat de prijs-kwaliteit verhouding ook meespeelt. Van Delft geeft ruiterlijk toe dat puur duurder is en dat daar dus het minste van in zit.

Het volledige onderzoek naar chocoladekruidnoten staat in de Consumentengids van december 2015.

