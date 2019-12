Update 2 maart 2015 - Slavinken verre van vers

Nieuws|Slavinken uit de supermarkt zijn vaak te vet, te zout en soms zelfs bedorven. Dat constateert de Consumentenbond na analyse van 15 slavinken voor de Consumentengids van maart. Zelfs de best scorende slavink (Hoogvliet) haalt maar een krappe voldoende (5,6). De Oldenburger slavink van Lidl eindigt onderaan met een 2,5.

Uit microbiologische metingen bleek dat één derde van de onderzochte slavinken op dag van uiterste houdbaarheid zoveel bacteriën bevatte dat de kwaliteit op zijn minst bedenkelijk is. Zes waren duidelijk bedorven, waaronder slavinken van Ekoplaza en Dirk (bio). Van veel slavinken is de kwaliteit niet meer goed op de 'te gebruiken tot'-datum, en soms op de dag van aankoop al niet meer.

De Consumentenbond adviseert slavinken zo snel mogelijk na aankoop te eten, ze goed door te bakken en hygiënisch te werken.

Vet en zout

De Consumentenbond beoordeelde de slavinken op versheid, vet, zout, dierenwelzijn en het etiket. Alleen de Hollands Bio slavinken van Ekoplaza scoren redelijk op vetgehalte, alle andere vinken krijgen hiervoor het testoordeel matig tot slecht. Opvallend is dat de vetste slavink, van Plus, zo'n 10 gram meer vet bevat dan op het etiket staat aangegeven. In de Ekoplaza slavink zit juist 10 gram minder dan het etiket vermeldt.

Slavinken zijn behalve vet ook vaak erg zout. De zoutste slavinken bevatten meer dan 2 gram zout, waarmee consumenten al een derde binnenkrijgen van de dagelijkse maximale hoeveelheid zout dat volgens de Gezondheidsraad aanvaardbaar is.

