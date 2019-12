Sommige voedselfabrikanten hardleers, anderen beteren hun leven

Nieuws|Er zitten nog steeds veel conserveermiddelen in sommige Hollandse garnalen en veel glutenvrij brood is nog steeds te zout. Dat constateert de Consumentenbond na het opnieuw bekijken van producten die eerder de fout ingingen.

De Consumentenbond heeft voor de Gezondgids van december 2015 gekeken of misstanden die bij eerdere onderzoeken naar voedingsmiddelen aan het licht kwamen, inmiddels zijn verbeterd. Helaas blijkt dat niet altijd het geval. In 2010 vond de Consumentenbond grote hoeveelheden benzoëzuur, een conserveermiddel, in diverse soorten Hollandse garnalen. De fabrikanten werden destijds met de onderzoeksresultaten geconfronteerd, maar de garnalen van Vismarine, te koop bij onder meer Emté en Hoogvliet, blijken nog steeds veel benzoëzuur te bevatten, nu zelfs 20% meer dan 5 jaar geleden. En 5 soorten glutenvrij brood die in 2014 veel te zout waren, zijn dat nu nog steeds.

Verbetering

Er zijn ook fabrikanten die hun leven wèl beteren. In 2013 bleek uit onderzoek van de Consumentenbond dat in 3 van de 12 onderzochte chipssoorten te veel acrylamide zat, een mogelijk kankerverwekkende stof die bij het frituren kan ontstaan. Dat is nu niet meer het geval. Ook de slavinken die begin 2015 zoveel bacteriën bevatten dat ze bedorven waren op de laatste dag van de houdbaarheid, zijn nu een stuk verser. De sla-melanges tenslotte, waarin in 2014 veel minder rucola zat dan het etiket aangaf, bevatten inmiddels de hoeveelheid rucola die op het etiket staat, of zelfs meer.