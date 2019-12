Start meldpunt Orthokosten voor ervaringen met beugelbehandelingen

Nieuws|Orthodontisten behandelen steeds meer consumenten en plaatsen duurdere beugels, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (d.d. 20 maart 2015). De Consumentenbond wil graag weten of consumenten bewust kiezen voor een duurdere beugel en hoe de behandelingen verlopen. In samenwerking met de NZa en het tv-programma De Monitor organiseert de Consumentenbond van vrijdag 20 maart tot eind april 2015 het meldpunt Orthokosten. Afhankelijk van de meldingen kijkt de NZa of er maatregelen nodig zijn.

De tandartsberoepsverenigingen KNMT en ANT geven bij de NZa aan dat de kwaliteit van beugels is verbeterd en dat patiënten zelf kiezen voor innovatieve en mooiere beugels. De Consumentenbond hoort graag van consumenten of dat klopt, of er ook alternatieven worden geboden en hoe het behandeltraject verloopt. Op het meldpunt kunnen consumenten hun ervaringen, offertes en rekeningen over beugels (ook bij kinderen) delen. Orthodontiebehandelingen zijn deels verzekerd in aanvullende verzekeringen maar consumenten betalen vaak een groot deel van de kosten uit eigen zak. De beugelkeuze bepaalt welke kosten van de behandeling de verzekering dekt en wat consumenten zelf moeten bijbetalen. Het gebruik van dure beugels kan ook leiden tot een hogere premie voor consumenten.

De Monitor

De Monitor besteedt in de uitzending van zondag 22 maart, om 22.25 uur, op NPO 2 uitgebreid aandacht aan de orthodontiekosten.

NZa Onderzoek

De NZa besloot tot verlaging van de orthodontietarieven na een kostenonderzoek bij orthodontiepraktijken in 2010. Het doel was de behandelingen betaalbaar te houden voor consumenten. In 2011 gingen de prijzen met 16% omlaag, daarna volgde nog eenzelfde daling in 2013. Orthodontisten maakten zich zorgen en vreesden dat praktijken door de prijsdaling de deuren zouden moeten sluiten waardoor patiënten langer zouden moeten wachten of verder zouden moeten reizen voor een behandeling. Uit de NZa-monitor blijkt die angst ongegrond want het gaat goed met de toegankelijkheid van orthodontiepraktijken.