Te weinig concurrentie snel internet

De Consumentenbond vindt dat er pas sprake is van echte concurrentie als consumenten op élk adres uit minstens 3 internetaanbieders kunnen kiezen en dringt er bij de politiek op aan om alle netwerken voor snel internet open te stellen.

Beperkte keuze

Uit het onderzoek blijkt dat alleen bij een zeer lage internetsnelheid (tot 5 Mbps) de meerderheid (77%) van de consumenten keuze heeft uit 3 of meer aanbieders. Voor snel internet van 30 Mbps, kan de helft van de Nederlanders maar bij 2 providers terecht en een kwart zelfs maar bij 1 aanbieder. Soms zijn er wel meer aanbieders, maar die verkopen alleen maar het al aanwezige internet door en zijn dus niet onderscheidend. De Consumentenbond deed voor het onderzoek steekproeven bij 10.000 locaties binnen de bebouwde kom en 10.000 locaties buiten de bebouwde kom. Daarbij werd gekeken naar de daadwerkelijk geleverde snelheid en niet de snelheid waarmee aanbieders adverteren.

Netwerk openstellen

Buiten de bebouwde kom is snel internet vaak helemaal niet beschikbaar: de helft van de consumenten kan daar geen internet krijgen van minimaal 30 Mbps. In de 4 grote steden valt vooral het gebrek aan keuze op: slechts 11% van de consumenten kan daar bij een internetsnelheid van 30 Mbps kiezen uit tenminste 3 providers. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde. Maar er zijn ook positieve uitzonderingen doordat sommige lokale kabelaars en glasvezelaanbieders hun netwerk al wel volledig openstellen. In Harderwijk bijvoorbeeld kunnen de inwoners kiezen uit maar liefst 6 verschillende providers die minimaal 50 Mbps leveren.



Petitie

Consumenten die ook willen dat er meer keuze in snel internet komt, kunnen de petitie van de Consumentenbond tekenen. Meer informatie over het onderzoek staat in de Consumentengids van september 2015 en op www.consumentenbond.nl/snelinternet.

*Correctie: Per abuis is het glasvezelaanbod van Vodafone niet meegenomen in de berekeningen. Met dit aanbod erbij kan slechts 23% van de consumenten kiezen uit tenminste 3 providers met een eigen aanbod.