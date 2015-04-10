Telefonische bereikbaarheid huisartsen voor verbetering vatbaar

Volgens de normen van het ministerie van Volksgezondheid en de IGZ moet degene die zijn huisarts belt binnen twee minuten iemand aan de lijn krijgen. De Consumentenbond stond bij de 510 gepleegde telefoontjes in 3% van de gevallen zelfs vijf tot tien minuten in de wacht. 81% van de praktijken werkt met een menu waarin te kiezen valt voor 'spoed', 'uitslagen' of het 'maken van een afspraak'. In de praktijken waar een assistente direct de telefoon opnam, gebeurde dat meestal binnen 30 seconden.

Reactie minister Schippers

De Consumentenbond heeft de onderzoeksresultaten voorgelegd aan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en minister Schippers (Volksgezondheid). De minister vindt dat te veel huisartsen nog niet voldoen aan de norm en laat weten het onderzoek een belangrijk signaal voor de IGZ te vinden en het ook mee te nemen in overleggen met de LHV. Volgens de LHV is de twee minuten-norm niet haalbaar, maar zijn verdere verbeteringen nog steeds mogelijk en noodzakelijk.

