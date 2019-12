Telefonische bereikbaarheid huisartsen voor verbetering vatbaar

Nieuws|De telefonische bereikbaarheid van huisartsen laat te wensen over. In een onderzoek van de Consumentenbond voor de Gezondgids van april 2015 voldeed ruim 33% van de praktijken niet aan de norm: 19% was telefonisch niet bereikbaar en bij 14% werd de telefoon niet binnen twee minuten beantwoord. Dit is voor verbetering vatbaar, maar wel een vooruitgang ten opzichte van 2010. Bij soortgelijk onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) was toen 58% van de huisartsen bereikbaar binnen twee minuten, nu 66%.