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Telefonische bereikbaarheid huisartsen voor verbetering vatbaar

Nieuws
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De telefonische bereikbaarheid van huisartsen laat te wensen over. In een onderzoek van de Consumentenbond voor de Gezondgids van april 2015 voldeed ruim 33% van de praktijken niet aan de norm: 19% was telefonisch niet bereikbaar en bij 14% werd de telefoon niet binnen twee minuten beantwoord. Dit is voor verbetering vatbaar, maar wel een vooruitgang ten opzichte van 2010. Bij soortgelijk onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) was toen 58% van de huisartsen bereikbaar binnen twee minuten, nu 66%.

Gepubliceerd op:10 april 2015

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Volgens de normen van het ministerie van Volksgezondheid en de IGZ moet degene die zijn huisarts belt binnen twee minuten iemand aan de lijn krijgen. De Consumentenbond stond bij de 510 gepleegde telefoontjes in 3% van de gevallen zelfs vijf tot tien minuten in de wacht. 81% van de praktijken werkt met een menu waarin te kiezen valt voor 'spoed', 'uitslagen' of het 'maken van een afspraak'. In de praktijken waar een assistente direct de telefoon opnam, gebeurde dat meestal binnen 30 seconden.

Reactie minister Schippers

De Consumentenbond heeft de onderzoeksresultaten voorgelegd aan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en minister Schippers (Volksgezondheid). De minister vindt dat te veel huisartsen nog niet voldoen aan de norm en laat weten het onderzoek een belangrijk signaal voor de IGZ te vinden en het ook mee te nemen in overleggen met de LHV. Volgens de LHV is de twee minuten-norm niet haalbaar, maar zijn verdere verbeteringen nog steeds mogelijk en noodzakelijk.