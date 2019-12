Telefonische overeenkomsten MySaveAccount.com ongeldig(met update 03 maart 2015)

Nieuws|Er komen bij de Consumentenbond veel klachten binnen over MySaveAccount.com. Het bedrijf biedt telefonisch een soort spaarprogramma voor kortingen op websites aan, met een gratis proefperiode van 2 weken. Consumenten die in die proefperiode niet opzeggen, krijgen vervolgens een factuur van €95 gepresenteerd. Deze hoeven consumenten echter niet te betalen, omdat zij geen getekende overeenkomst met MySaveAccount.com hebben.

MySaveAccount.com benadert consumenten telefonisch met het aanbod dat zij via hen korting kunnen opsparen bij aankopen op diverse websites. In het telefoongesprek meldt MySaveAccount.com dat het spaarprogramma 2 weken 'vrijblijvend' uit te proberen is. Wie toestemt, krijgt vervolgens een e-mail waarin staat dat als er niet binnen 2 weken wordt opgezegd, er €95 in rekening wordt gebracht.

Maar consumenten die niet hebben opgezegd hoeven dat niet te betalen. MySaveAccount.com heeft namelijk na het telefonische aanbod geen ondertekende schriftelijke bevestiging gevraagd. Zonder dat is er wettelijk gezien geen sprake van een geldige overeenkomst.

Twijfel

Veel consumenten melden dat het telefoongesprek onduidelijk is en dat er ook beloftes worden gedaan over kansen op prijzen zoals een vakantie. Ook stellen gedupeerden dat ze de mail die MySaveAccount.com zegt te sturen na het telefoongesprek, nooit hebben ontvangen.

De Consumentenbond raadt consumenten aan bij twijfel nooit in te gaan op een telefonisch aanbod, ook niet als wordt gezegd dat men het aanbod later nog kan annuleren.

Update 03 maart 2015

De Consumentenbond krijgt berichten van consumenten dat MySaveAccount.com ontkent dat er sprake is van ongeldige overeenkomsten omdat zij naar eigen zeggen geen abonnementen verkoopt en om een eenmalige betaling vraagt. De Consumentenbond blijft bij het standpunt dat er sprake is van een ongeldige overeenkomst. In de wet staat dat een handtekening vereist is bij het telefonisch aanbieden van een overeenkomst tot het geregeld verrichten van diensten, wat naar mening van de Consumentenbond hier van toepassing is. Omdat de vereiste handtekening ontbreekt zijn de bandopname en de verstuurde e-mail niet relevant. De Consumentenbond raadt consumenten die de dienst niet willen af om te betalen, ook niet onder protest of onder druk van het incassobureau, en eventueel al ten onrechte afgeschreven bedragen te storneren via de bank.