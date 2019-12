Toeristenbelasting melkkoe voor hotels en bungalowparken

Ook vermelden veel accommodaties de toeristenbelasting niet vooraf of verstoppen er allerlei andere lokale belastingen in.

Opslag

De Consumentenbond noteerde de hoogte van de toeristenbelasting van in totaal honderden vestigingen van de 10 grootste hotelketens en de 3 grootste bungalowparken. Die tarieven werden vergeleken met de gemeentelijke toeristenbelasting. Bij ruim 40% van de 237 onderzochte locaties was de gerekende heffing hoger dan de officiële toeristenbelasting, waarbij Hampshire hotel Mijdrecht de kroon spant. De gemeente Mijdrecht vraagt €0,87 per persoon per nacht aan toeristenbelasting en het hotel maakt daar €2,50 van, een opslag van 187%. Ook Fletcher Parkhotel Val Monte in Berg en Dal maakt het bont met een opslag van 170%. Alleen bij Accor hotels (Ibis, Mercure, Novotel), Hilton, NH Hotels en Landal heffen álle gecheckte hotels en parken netjes het exacte bedrag van de gemeentelijke toeristenbelasting, zonder opslag.

Verborgen kosten

Behalve dat veel locaties de toeristenbelasting op eigen houtje verhogen of er allerlei andere lokale heffingen in verstoppen, houden ze zich ook vaak niet aan de Reclamecode Reisaanbiedingen. Die code schrijft voor dat alle onvermijdbare variabele kosten duidelijk bij de aanbiedingsprijs moeten staan. De toeristenbelasting komt echter vaak pas later in het boekingsproces om de hoek kijken. Bij Fletcher Hotels en Louvre Hotels wordt de hoogte zelfs helemaal niet genoemd. Hotels en parken geven ook vaak verhullende namen aan de taks die ze heffen, zoals taks and handling fee, lokale belasting, servicekosten, verblijfsbelasting of citytax. Van de 393 Nederlandse gemeentes heft ruim driekwart toeristenbelasting, de hoogte verschilt per gemeente.

