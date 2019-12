Vaak misleidende etiketten op 'knutselvlees'

Nieuws|Vleesetiketten staan vaak vol fouten, waardoor consumenten op het verkeerde been worden gezet. Dit concludeert de Consumentenbond op basis van zijn vleesonderzoeken in 2015.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Fabrikanten knutselen heel wat af met vlees: ze plakken het, ontdooien het, voegen water toe of persen het. Dat mag allemaal, maar dan moet het wel duidelijk op het etiket staan. Helaas gebeurt dat lang niet altijd, waardoor consumenten misleid worden. Fabrikanten, de toezichthouder en de politiek moeten hier alle drie hun verantwoordelijkheid in nemen'. De Consumentenbond wil dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ingrijpt bij bedrijven die foutief etiketteren en heeft de resultaten van de onderzoeken bij hen gemeld en bij de politiek.

In een brief aan minister Schippers (Volksgezondheid) dringt de Consumentenbond aan op meer capaciteit voor de NVWA, zodat betere handhaving van de etiketteringswetgeving mogelijk is. Daarnaast pleit de Consumentenbond voor hogere boetes voor het overtreden van die wet, verdere openbaarmaking van de controles van de NVWA en een consumentvriendelijke opheldering van onduidelijkheden in de etiketteringswetgeving. De Tweede Kamer debatteert donderdag 10 december over de NVWA.

Ook in Brussel strijdt de Consumentenbond voor het verduidelijken van de Europese etiketteringswetgeving, die nog te veel grijze gebieden bevat. Dit doet de Consumentenbond samen met BEUC, de koepel van Europese consumentenorganisaties, die ook actie voert tegen misleiding op vleesetiketten, met de campagne 'Can we Trust our meat?'.

Misleidende trucs

In de Gezondgids van december 2015 zet de Consumentenbond 5 trucs van vleesfabrikanten op een rij:

Ingrediënten als ketjap, water, zout en kruiden meerekenen bij het vleesgehalte

Satévlees persen uit snippers of gehakt, zonder dit te vermelden op het etiket

Veel hoger vleesgehalte op het etiket zetten dan er in het product terug te vinden is

Voor een deel ontdooid vlees gebruiken en het als vers verkopen

Veel water toevoegen, maar dat niet volgens de regels op het etiket vermelden

De trucs werden aangetroffen in testen naar saté, gepaneerd vlees, kroketten, braadworsten en saucijzen.

Op Consumentenbond.nl/voedselontmaskerd staan de uitgebreide beschrijvingen van de trucs, welke fabrikanten zich hier aan schuldig maken en hun reacties op de bevindingen van de Consumentenbond.