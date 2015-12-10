Vaak misleidende etiketten op 'knutselvlees'

Gepubliceerd op:10 december 2015
Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Fabrikanten knutselen heel wat af met vlees: ze plakken het, ontdooien het, voegen water toe of persen het. Dat mag allemaal, maar dan moet het wel duidelijk op het etiket staan. Helaas gebeurt dat lang niet altijd, waardoor consumenten misleid worden. Fabrikanten, de toezichthouder en de politiek moeten hier alle drie hun verantwoordelijkheid in nemen'. De Consumentenbond wil dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ingrijpt bij bedrijven die foutief etiketteren en heeft de resultaten van de onderzoeken bij hen gemeld en bij de politiek.
In een brief aan minister Schippers (Volksgezondheid) dringt de Consumentenbond aan op meer capaciteit voor de NVWA, zodat betere handhaving van de etiketteringswetgeving mogelijk is. Daarnaast pleit de Consumentenbond voor hogere boetes voor het overtreden van die wet, verdere openbaarmaking van de controles van de NVWA en een consumentvriendelijke opheldering van onduidelijkheden in de etiketteringswetgeving. De Tweede Kamer debatteert donderdag 10 december over de NVWA.
Ook in Brussel strijdt de Consumentenbond voor het verduidelijken van de Europese etiketteringswetgeving, die nog te veel grijze gebieden bevat. Dit doet de Consumentenbond samen met BEUC, de koepel van Europese consumentenorganisaties, die ook actie voert tegen misleiding op vleesetiketten, met de campagne 'Can we Trust our meat?'.
In de Gezondgids van december 2015 zet de Consumentenbond 5 trucs van vleesfabrikanten op een rij:
De trucs werden aangetroffen in testen naar saté, gepaneerd vlees, kroketten, braadworsten en saucijzen.
Op Consumentenbond.nl/voedselontmaskerd staan de uitgebreide beschrijvingen van de trucs, welke fabrikanten zich hier aan schuldig maken en hun reacties op de bevindingen van de Consumentenbond.