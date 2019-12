Veel fouten op de kassabon

De fouten die consumenten het meest tegenkomen zijn:

aanbieding niet verrekend (75,8%) korting niet verrekend (64,8%) prijs hoger dan in de winkel aangegeven (54,8%) product is dubbel gescand/aangeslagen (28,2%) verkeerd product op de bon (14,6%)

Geld terug?

90% van de consumenten die fouten ontdekken op de bon, geeft dit aan bij het bedrijf. Een klein deel laat het van het bedrag of de drukte afhangen of ze geld terugvragen. Slechts een enkeling onderneemt nooit actie. Opvallend in de enquête van de Consumentenbond is dat ook bij een fout in het voordeel van de klant, zoals een product dat niet op de bon staat of tegen een lagere prijs dan aangegeven in de winkel, meer dan de helft van de consumenten dat meteen aan de winkelier meldt.