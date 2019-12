Veel klachten over verdwijnen beltegoed bij T-Mobile

T-Mobile biedt de oude Relax- en Flex abonnees ter compensatie een abonnement met korting waarmee ze onbeperkt kunnen bellen en sms'en in Nederland. Klanten kunnen dit aanbod weigeren en overstappen naar een andere provider, maar ook dan vervalt hun tegoed. Juridisch zijn er geen gronden om uitbetaling van het tegoed te eisen, maar de Consumentenbond adviseert consumenten die het tegoed ook voor internet of in het buitenland konden gebruiken en kunnen aantonen dat ze nu gedupeerd zijn, om compensatie te vragen aan T-Mobile. Consumenten die iedere maand veel beltegoed overhielden, doen er goed aan kritisch te kijken naar het door T-Mobile aangeboden abonnement en of dat bij hun gebruik past of dat ze beter een goedkoper abonnement kunnen kiezen met minder belminuten en MB's. Bovendien moeten consumenten er alert op zijn dat de abonnementen die T-Mobile hen ter compensatie aanbiedt na twee jaar veel duurder worden, omdat dan de korting vervalt.

Verouderde systemen

T-Mobile zegt af te willen van de oude abonnementen omdat die verbonden zijn aan verouderde systemen, wat op den duur problemen zou kunnen geven. De Consumentenbond vindt dat T-Mobile in de berichtgeving richting zijn klanten duidelijker had moeten zijn over het verdwijnen van het beltegoed en de kosten die mensen na twee jaar gaan betalen. Ook vindt de Consumentenbond de maand die T-Mobile heeft geboden voor de overstap, te kort.

Lees ook: