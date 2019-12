Veel levensmiddelen nog onverminderd zout

Nieuws|Ondanks beloftes van producenten om hun producten minder zout te maken, zijn veel zoute levensmiddelen de afgelopen jaren even zout gebleven of zelfs zouter geworden. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond voor de Consumentengids van mei 2015. Van 90 producten die in eerdere onderzoeken als zoutste uit de test kwamen, blijkt er bij 40 nog niets verbeterd. De Consumentenbond, de Hartstichting, de Nierstichting en de Nederlandse Hypertensie Vereniging vinden dat de zoutreductie niet voortvarend genoeg wordt opgepakt en roepen minister Schippers (VWS) op om meer werk te maken van het terugdringen van zout in levensmiddelen.

Er zijn fabrikanten die laten zien dat zoutreductie wel degelijk mogelijk is. Zo verlaagde Aldi het zout in zijn Kimo borrelnootjes sinds 2013 met de helft en Albert Heijn bracht het zout in de Kop Soep Kip met meer dan 50% terug. Maar de Honig-mix voor Nasi Speciaal is nog even zout als in 2011, de Wagner Big Pizza Supreme is met 5,5 gram zout per pizza 10% zouter dan in 2013 en de kaas van Old Amsterdam bevat 15% meer zout dan twee jaar geleden. Een onderzoek van de Gezondgids van april 2015 liet ook al zien dat kruidenmixen voor kip, gehakt en vis vaak onverantwoord veel zout bevatten, soms wel 81%.

De Consumentenbond, de Hartstichting, de Nierstichting en de Nederlandse Hypertensie Vereniging zullen bij minister Schippers aandringen op een steviger beleid. De minister sloot in 2014 het Akkoord Verbetering Productsamenstelling met de levensmiddelenindustrie om producten gezonder te maken. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij pleiten er voor dat de hiaten in het levensmiddelenakkoord worden opgevuld: voor sommige productgroepen zijn geen afspraken gemaakt in het akkoord en bovendien lijken individuele bedrijven onder de afspraken uit te kunnen komen.'

Zoutreductie

De Consumentenbond voert al sinds 2007 actie voor een substantiële zoutreductie in levensmiddelen. Deze moet stapsgewijs en over de hele linie plaatsvinden. Consumenten hebben maar 1 gram zout per dag nodig, meer dan 6 gram is slecht voor de gezondheid. Gemiddeld krijgen consumenten echter 9 gram zout binnen, waarvan 80% verwerkt is in alledaagse producten zoals brood, kaas en vleeswaren. Te veel zout kan leiden tot een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, nierziekten en botontkalking.

