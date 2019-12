Veel mis bij autoverhuur buitenland

De Consumentenbond heeft voor de branche een tienpuntenplan opgesteld voor eerlijke huurcontracten en informatie en vraagt alle grote autoverhuurbedrijven om zich hieraan te houden.

Actieplan voor de autohuurbranche

Het tienpuntenplan pleit onder meer voor een totaalprijs inclusief alle noodzakelijke verzekeringen, zonder eigen risico. Alleen op die manier kunnen consumenten vooraf de huurprijzen van auto's goed met elkaar vergelijken. De Reisgids bekeek de prijzen voor het huren van een auto in Málaga voor een week in het laagseizoen én een week in het hoogseizoen bij 5 bemiddelaars, 6 verhuurbedrijven en enkele vergelijkingssites. Alleen bij Sunny Cars, een populaire bemiddelaar op de Nederlandse markt, kwamen er geen extra kosten bovenop de prijs waarmee ze adverteren.

Tienpuntenplan

De Consumentenbond heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd op te treden tegen misleidende prijzen en onduidelijke voorwaarden van autoverhuurders. De volgende 10 punten leggen we voor aan de branche:

Alle lokale en algemene huurvoorwaarden in het Nederlands; niet op aparte pagina’s en niet pas gepresenteerd in de loop van het boekingsproces, maar geïntegreerd en direct zichtbaar na de selectie van de gewenste auto. Heldere, eenduidige informatie over verzekeringen en hun dekking, zonder ingewikkelde benamingen, afkortingen en terminologie. Alle essentiële verzekeringen opgenomen in de huurprijs, zonder eigen risico en met een voldoende WA-dekking. Een duidelijke markering van het moment waarop je daadwerkelijk gaat boeken. Een tweede bestuurder standaard opgenomen in de huurprijs. Waarom dit €10 of meer per dag extra moet kosten is niet duidelijk. Een eerlijk en transparant brandstofbeleid, gebaseerd op ‘vol-vol’, dat wil zeggen: huren en inleveren met een volle tank. Redelijke extra kosten voor extra’s als navigatie, een kinderzitje, sneeuwkettingen en dergelijke. Minstens één gratis betaalwijze. Geen dossierkosten, die horen in de prijs. Onmiddellijk een eind aan de agressieve verkooppraatjes ter plekke voor extra verzekeringen.

Valkuilen na het boeken

Als de auto geboekt is, krijgen consumenten vaak te maken met andere valkuilen, blijkt uit de tientallen reacties op een oproep van de Consumentenbond naar ervaringen met autohuur. Autoverhuurbedrijven zetten consumenten onder druk om ter plekke extra verzekeringen af te sluiten, er worden brandstoftrucs toegepast, verhuurbedrijven schuiven onterecht schade in de schoenen van de huurder of ze schrijven spookbedragen af van hun creditcard. De Consumentenbond heeft de onderzoeksresultaten overhandigd aan de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt.

Consumenten kunnen hun ervaringen met autohuur in het buitenland delen in de community van de Consumentenbond.

