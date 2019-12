Verbetering nodig bij uitgifte hulpmiddelen

De Consumentenbond vindt dat het hele proces om een hulpmiddel aan te vragen stukken duidelijker en klantvriendelijker kan. Gemeenten mogen zelf bepalen of ze een eigen bijdrage vragen voor een hulpmiddel. De hoogte daarvan hangt onder meer af van inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en vermogen. Is die eigen bijdrage hoog, dan kan zelf kopen of leasen van een hulpmiddel goedkoper zijn. Maar het is lastig hierin een goede afweging te maken , omdat de meeste gemeenten verre van transparant zijn over die eigen bijdrage. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Ons mysteryonderzoek in de Geldgids onder 21 gemeenten laat een sterk staaltje zien van het kastje naar de muur sturen. Sommige gemeenten linken op hun website naar de overheidswebsite hulpmiddelenwijzer.nl. Die verwijst weer door naar een andere overheidssite: regelhulp.nl, die op haar beurt doorverwijst naar het Wmo- of Zorgloket van de gemeenten en die sturen inwoners naar het CAK, de overheidsinstantie die de maximale eigen bijdrage vaststelt en int. Dan raken consumenten toch helemaal de weg kwijt?'

Een aankoop- of huurbedrag van een hulpmiddel bepalen bleek ook een grote opgave voor de meerderheid van de 21 onderzochte gemeenten. Alleen de gemeente Amsterdam heeft op haar website een duidelijke lijst met tarieven voor hulpmiddelen en voorzieningen. De Consumentenbond wil dat de prijzen die gemeenten hanteren, gekoppeld zijn aan de gegevens van het CAK, zodat consumenten maar bij één loket hoeven aan te kloppen.

Kopen of leasen

Zelf kopen of zelf leasen van hulpmiddelen is voor consumenten interessanter naarmate het inkomen hoger is, aangezien de eigen bijdrage meestijgt met het inkomen. Voor consumenten die al andere zorg geregeld hebben via de gemeente, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, is aankloppen bij de gemeente voor een hulpmiddel al snel voordeliger. De maximale eigen bijdrage is dan vaak al (bijna) bereikt. Bij het leasen van een hulpmiddel betaalt de gebruiker maandelijks een vast bedrag voor een afgesproken termijn. Een nadeel van leasen is dat ontbinding van een contract vaak alleen bij overlijden mogelijk is en dat consumenten die hun scootmobiel langere tijd niet kunnen gebruiken, bijvoorbeeld door ziekte, toch de leasebedragen moeten blijven betalen voor de afgesproken termijn.

