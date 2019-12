Veelzijdigheid centraal in reclamecampagne Consumentenbond

In de campagne spelen 3 bekende Nederlanders een belangrijke rol: Neelie Kroes, Erwin Kroll en Lodewijk Hoekstra. Zij laten waar zij zelf goed in zijn, maar ook op welke terreinen zij als consument nog hulp kunnen gebruiken. Met de campagne wil de Consumentenbond haar veelzijdigheid laten zien.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij zijn het enige, onafhankelijke verbond van en voor consumenten dat in de volle breedte werkt aan betere, rechtvaardige en veilige consumentenmarkten. Juist in een tijd dat consumenten overspoeld worden door informatie, is het goed om te weten dat er een betrouwbare partner is bij wie je voor allerlei uiteenlopende zaken terecht kan'.

Feiten, rechten, voordeel

Veel Nederlanders kennen de Consumentenbond van de producttests en de Consumentengids, maar weten niet dat de Consumentenbond nog veel meer doet. De campagne vat het bondig samen: 'De Consumentenbond, voor de feiten, je rechten en je voordeel'. Zo helpt de Consumentenbond consumenten bij het halen van hun recht bij conflicten met leveranciers of winkels en komt in actie tegen misstanden, zoals gesjoemel met paardenvlees of woekerpolissen. Bovendien kunnen consumenten met de Consumentenbond geld besparen, bijvoorbeeld via het Energiecollectief dat voordelig energie inkoopt.

Bekijk de commercial!