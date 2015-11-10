Verbeterplan Incasso overhandigd aan Tweede Kamer

Het Verbeterplan Incasso (pdf) vraagt maatregelen van zowel de Tweede Kamer, als de incasso- en deurwaarderssector. De Consumentenbond pleit onder meer voor verplichte opleidingseisen en een toezichthouder voor de incassosector. Als consumenten hun rekening niet betalen, hebben ze daar meestal een reden voor. Ze willen wel betalen, maar kúnnen het nu even niet, of zij willen niet betalen, omdat zij de vordering betwisten.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Veel consumenten worden op dit moment de dupe van onbeschofte incassobureaus en deurwaarders, die onbegrijpelijke rekeningen sturen en volstrekt onbereikbaar zijn. Daarnaast kunnen incassokosten tientallen tot honderden keren meer worden dan de oorspronkelijke vordering. Als consument sta je in zo'n traject bij voorbaat al met 3-0 achter, en is de kans groot dat je veel dieper in de schulden belandt. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn.'

Meldpunt Incasso

De Consumentenbond heeft het Verbeterplan opgesteld mede aan de hand van ervaringen die consumenten hebben achtergelaten op het Meldpunt Incasso. De binnengekomen meldingen gaven een ontluisterend beeld van hoe consumenten in een incassotraject vaak behandeld worden. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt bevestigde dat beeld in een vernietigend rapport, dat op 5 november 2015 uitkwam.

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