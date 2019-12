Verbeterplan Incasso overhandigd aan Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 10 november 2015 het Verbeterplan Incasso van de Consumentenbond in ontvangst genomen. Het plan is bedoeld om de rechtspositie van consumenten in incassotrajecten te verbeteren. De Partij van de Arbeid en de ChristenUnie hebben inmiddels aangekondigd met een wetsvoorstel te komen.