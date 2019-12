Vijf grote autoverhuurbedrijven beteren eindelijk hun leven

Nieuws|Vijf grote internationale autoverhuurbedrijven hebben met de Europese Commissie afgesproken dat zij hun klanten beter gaan behandelen. De Consumentenbond is blij dat er eindelijk zicht is op verbeteringen, maar is ronduit teleurgesteld dat de bedrijven geen beloftes doen over één van de meest gehoorde klachten: de agressieve verkoop van verzekeringen op de afhaallocatie.

Daarbij komt dat er tal van lokale en nationale bedrijven zijn met wie de Europese Commissie kennelijk geen afspraken heeft gemaakt.

De vijf verhuurbedrijven, Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz en Sixt, doen de volgende beloftes:

Een transparanter online boekingsproces, met duidelijke informatie over verplichte kosten en optionele extra's, de voornaamste huurvoorwaarden en de borg die zij innen via de credit- of betaalkaart van de consument.

Betere informatie bij de reservering over het eigen risico en optionele verzekeringen.

Verbeterd en transparanter brandstofbeleid.

Betere procedures voor voertuiginspectie.

Consumenten krijgen de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een schadeclaim, voordat een betaling wordt afgeboekt.

De verbeteringen moeten uiterlijk eind 2015 zijn ingevoerd. De Consumentenbond zal in de gaten houden hoe dit in de praktijk wordt gebracht en zal ook andere autoverhuurbedrijven vragen om de maatregelen te onderschrijven en uit te voeren.

Tienpuntenplan voor autoverhuurbranche

De klachten over autohuur nemen al jaren toe. De Consumentenbond constateerde in de Reisgids van juli 2015 dat er veel valkuilen zijn voor consumenten die een auto in het buitenland huren en stelde een tienpuntenplan op voor verbetering in de branche. Veel van de eisen uit het tienpuntenplan komen terug in de beloftes van de vijf verhuurbedrijven.

Consumenten kunnen hun klachten met een autoverhuurbedrijf in het buitenland melden op Klachtenkompas.nl, het online klachtenplatform van de Consumentenbond. Bedrijven die hierbij aangesloten zijn, proberen klachten samen met consumenten op te lossen. Bovendien kunnen consumenten hier zien over welke bedrijven er veel klachten zijn.