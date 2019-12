Vlees in rundvleeskroketten ver te zoeken

Nieuws|In rundvleeskroketten zijn nauwelijks stukjes en draadjes vlees te vinden, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, terwijl fabrikanten daarmee wel koketteren. Volgens de verpakkingen zit er gemiddeld 10% vlees in de kroketten, maar in 13 van de 15 gevallen is een groot deel niet traceerbaar. In de Markant, Perfekt, Plus en Beckers rundvleeskroketten treft de Consumentenbond zelfs maar 1,5 gram vlees aan, in plaats van de 10,5 gram die het etiket belooft.

De kroket op de Van Dobben-verpakking zit vol stukjes vlees, maar wie een gefrituurde Van Dobben kroket opensnijdt, ziet veel minder blokjes en ook de Consumentenbond kan met een hele fijne zeef maar de helft van de beloofde 12,5 gram vlees terugvinden. De verklaring van de branchevereniging voor snackproducten is dat veel vlees door verhitting en roeren kleiner wordt dan 1 millimeter, waardoor het niet meer te traceren is. Maar er zijn ook kroketten die wel in de buurt komen van de beloofde hoeveelheid vlees, de Kwekkeboom Rundvleescroquetten en de Aldi SnackFan Rundvleeskroketten. De kroketten van Aldi bevatten zelfs iets meer vlees dan op het etiket staat.

Vet en bindweefsel

In een eerdere krokettentest van de Consumentenbond werd in bijna alle producten wèl de hoeveelheid vlees teruggevonden die de verpakking vermeldde. Destijds was er een regeling waarbij al het vlees zichtbaar moest zijn in de kroketten, nu mag het vlees ook opgelost zijn. Hierdoor moeten consumenten er maar op vertrouwen dat het vlees er ook daadwerkelijk in is gegaan. Ook mag het vlees dat de fabrikant gebruikt voor de helft bestaan uit vet en bindweefsel. De Consumentenbond analyseerde, naast de hoeveelheid stukjes en draadjes vlees, de hoeveelheid zout en verzadigd vet en het etiket van de verschillende kroketten. Een team van zes experts beoordeelde de kroketten op smaak. Alle resultaten staan in de Gezondgids van februari 2015.

Lees het artikel in de Gezondgids (pdf)