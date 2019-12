Wijziging website Consumentenbond: online profiel nodig

Consumenten die een reactie op de website willen achterlaten, kunnen dit in het vervolg doen na inloggen via hun eigen account. Leden van de Consumentenbond die nog geen account hebben, kunnen met hun lidnummer een website-account aanvragen, maar ook niet-leden kunnen deze eenvoudig en gratis aanmaken. Met het nieuwe reactiesysteem kunnen bezoekers op elkaar reageren en zijn de reacties zichtbaar op hun persoonlijk profiel. Bezoekers bouwen zo een interactieve geschiedenis op en kunnen hun profiel verrijken met een profielfoto, een zelfgekozen schermnaam en een omschrijving van zichzelf. De mogelijkheid bestaat om het profiel af te schermen voor andere gebruikers. Bezoekers van de website van de Consumentenbond kunnen reacties blijven lezen zonder in te loggen.

Kwaliteit

Met het website-account kunnen bezoekers ook meepraten in de Consumentenbond community. Verder kunnen bezoekers een priv├ębericht sturen naar andere gebruikers en per nieuwsitem een update via RSS krijgen van de nieuwe reacties onder een nieuwsbericht. Daarnaast kunnen bezoekers elkaar ook beter leren kennen via de online profielen. Door consumenten in te laten loggen voor een reactie, kan de Consumentenbond de kwaliteit van de reacties beter borgen. Bijvoorbeeld door gebruikers persoonlijk aan te spreken bij vervelend gedrag.

Bekijk de veelgestelde vragen over het instellen van het online profiel.

Zie bijvoorbeeld het profiel van Stephan, community manager van de Consumentenbond.