Windows 10 vist volop naar privégegevens

Bij Windows 10 kunnen persoonlijke documenten niet alleen op de computer, maar ook in een cloud-dienst op internet worden gezet. Ook zijn er tal van nieuwe functies die in contact staan met het web. Het meest in het oog springend is de 'persoonlijke assistent' Cortana. Alle getypte en ingesproken tekst wordt door Cortana doorgestuurd naar Microsoft 'om de gebruiker beter te leren kennen'. Cortana zit op dit moment nog niet in de Nederlandstalige editie, maar de instellingen ervoor staan al wel 'aan'. Andere zaken waar consumenten automatisch 'ja' tegen zeggen bij een standaardinstallatie zijn ondermeer:

Elk programma (app) op de pc of tablet mag de unieke reclame-ID's uitlezen;

De pc registreert doorlopend de locatie van de gebruiker en deelt die aan alle programma's (apps) die daarom vragen;

Programma's (apps) die worden geïnstalleerd zien direct wie de gebruiker is (naam, foto), als die is ingelogd met een Microsoft-account.

Consumenten die hier niet van gediend zijn, wordt aangeraden de geavanceerde of handmatige installatie te gebruiken om zo deze functies uit te zetten.

Stappenplan

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De tijd dat al je documenten en bestanden alleen maar op je pc thuis staan, lijkt met Windows 10 echt voorbij. Het systeem is nauw verweven met internet en dus moet je het behandelen als een soort Facebook. Daarbij bepaal je via privacy-instellingen wat wel en niet zichtbaar is voor een ander.'

Op de website van de Consumentenbond staat een stappenplan hoe de privacy-instellingen aan te passen zijn. De Consumentenbond is overigens wel positief over het gebruiksgemak van Windows 10. Zo is de startknop, die bij Windows 8 was verdwenen, weer terug en zijn er handige functies bijgekomen. In de Digitaalgids van juli/augustus 2015 en op de website van de Consumentenbond wordt dieper ingegaan op het nieuwe Windows 10.