Rekening ziekenhuizen steeds begrijpelijker, kosten niet

Nieuws|Ziekenhuisrekeningen zijn uitgebreider, gemakkelijker te lezen en beter te controleren. Dat laat onderzoek van de Consumentenbond voor de Gezondgids van juni zien. Dat is een goede ontwikkeling, maar tegelijkertijd kunnen consumenten geen begrip opbrengen voor onbegrijpelijk hoge kosten bij kleine, kortdurende ingrepen.

De Consumentenbond pleit er daarom, in navolging van de Nationale Ombudsman, voor dat er voor kleine verrichtingen een ander declaratiesysteem komt met reële tarieven.

Bij de afdeling Service & Advies en het meldpunt van de Consumentenbond geven consumenten aan dat de kosten bij kleine ingrepen onbegrijpelijk hoog zijn. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De Nationale Ombudsman schenkt al aandacht aan de hoge kosten van kleine ingrepen en wij willen met onze oproep nog een keer extra benadrukken hoe broodnodig een wijziging in het systeem is. Consumenten pikken het niet dat zij voor eenmalige bezoekjes aan het ziekenhuis of voor kleine verrichtingen torenhoge bedragen moeten betalen. Daarom drukken wij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op het hart om dit te veranderen'.

Zorgactiviteiten

De NZa, ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben twee jaar gewerkt aan het begrijpelijker maken van ziekenhuisrekeningen. Van behandelingen die na 1 juni 2014 zijn begonnen moet op de rekening staan welke zorgactiviteiten (bijvoorbeeld polikliniekbezoek, röntgenfoto of onderzoek) wanneer hebben plaatsgevonden. Ook de diagnose staat vermeld op de rekening en alles is zo veel mogelijk in begrijpelijke taal opgeschreven.