Voorstel minister Schippers roept gemengde gevoelens op

Nieuws|Het zorgwetvoorstel dat minister Schippers op 6 februari jl. presenteerde neemt een belangrijk bezwaar van de Consumentenbond tegen de aanpassing van artikel 13 Zorgverzekeringswet weg. Verzekerden lopen geen risico dat zij niet de zorgaanbieder van hun voorkeur kunnen kiezen of per ongeluk naar niet-gecontracteerde zorg gaan en dan zelf voor de kosten opdraaien. De onzekerheid over de vergoeding niet-gecontracteerde zorg wordt alleen niet weggenomen. Het 'hinderpaalprincipe' blijft in de plannen namelijk van kracht. Dat betekent dat iedere verzekerde zelf naar de rechter of geschillencommissie moet stappen bij een conflict over de vergoeding. De Consumentenbond vindt dat onaanvaardbaar.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De minister zit op het goede spoor door aandacht te geven aan de positie van verzekerden en de kwaliteit van de zorg en zorginkoop. Ook wil zij het evenwicht in de zorgsector versterken. Verzekerden die veel zorg nodig hebben zijn gebaat bij gecontracteerde kwaliteit en beperking van het eigen risico. Die inkoop van kwaliteit moet dan wèl gegarandeerd zijn.' Dat is één van de onderwerpen die de Consumentenbond aankaart in een brief aan de minister.

Kwaliteitsinformatie

Combée: 'Geen markt is zo ondoorzichtig op prijs en kwaliteit als de zorgmarkt. Vergelijkbare kwaliteitsinformatie waarmee patiënten zorgaanbieders met elkaar kunnen vergelijken ontbreekt. De afgelopen jaren is er op het gebied van ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren veel te weinig gebeurd en liepen de processen steeds weer vertraging op. Het is nu niet realistisch te denken dat een volwaardige set vergelijkbare informatie voor 30 aandoeningen al lopende dit jaar bruikbaar is.' De Consumentenbond vindt dat de snelheid flink omhoog moet en het Kwaliteitsinstituut nu echt moet doorzetten. Combée: 'Klip en klaar moet ook zijn wat de consequenties van de inzet van het Kwaliteitsinstituut voor het zorginkoopbeleid van verzekeraars moet zijn'.

WKKGZ

In haar brief stelt de minister dat met het behoud van artikel 13 een verbod op verticale integratie minder voor de hand ligt. De Consumentenbond is dat niet met haar eens. De bezwaren tegen verticale integratie -waarmee zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten verlenen door zorgaanbieders waarin zij zeggenschap hebben- blijven onverminderd van kracht. Zeker gezien de vrees voor een ontwikkeling van de vergoedingspercentages. Minister Schippers verwijst ook naar het belang van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) waarbij zij uitgaat van de invoering van het wetsvoorstel. De Eerste Kamer formuleerde onlangs echter nog een fors aantal vragen over het wetsvoorstel.