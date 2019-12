Zwartrijdersboete OV-abonnementhouders moet onmiddellijk stoppen

Nieuws|Vervoerbedrijven mogen geen boetes geven aan abonnementhouders die vooraf hun reis hebben betaald, maar vergeten zijn om in te checken. Dit blijkt uit juridisch onderzoek, dat reizigersorganisatie Rover liet uitvoeren via Rechtspraak.nu. Rover en de Consumentenbond roepen vervoerders en staatssecretaris Mansveld (infrastructuur en milieu) in een brief op ervoor te zorgen dat het onterecht beboeten van deze groep reizigers onmiddellijk stopt.

Reizigers met een geldig vrij reizen-abonnement of een studentenkaart worden door sommige vervoerders bij een vergeten check-in beboet voor 'zwartrijden', ondanks dat deze reizigers via hun abonnement de reis al helemaal betaald hebben. De regels verschillen veel per vervoerder, zo kan bij NS het boetebedrag achteraf teruggevraagd worden terwijl Connexxion en HTM een 'rituitrijkaart' verkopen waarbij geen bezwaar tegen de boete kan worden aangetekend. Rover en de Consumentenbond vinden dit niet acceptabel en zien zich hierin gesterkt door de uitkomst van het juridisch onderzoek, dat via crowdfundingplatform Rechtspraak.nu werd uitgevoerd. Uit de juridische analyse blijkt dat een afgekocht reisrecht altijd toereikend is voor de te maken reis en daarmee voldoet aan de wettelijke eisen voor een geldig vervoerbewijs. Een boete voor zwartrijden is daarom niet aan de orde. Het gaat om abonnementhouders met een vrij reizen-abonnement als het OV-jaarabonnement, Altijd Vrij, de studentenkaart en Weekend Vrij en Dal Vrij tijdens de vrij reizen-dagen.

Duur en ingewikkeld

De Consumentenbond heeft al eerder kritiek geuit op de gang van zaken rond de invoering van de OV-chipkaart. Hoewel de meerderheid van de reizigers overwegend positief is over de OV-chipkaart, lopen nog te veel individuele reizigers tegen problemen aan en is reizen met het openbaar vervoer duurder en ingewikkelder geworden. De onterechte boetes voor vergeetachtige abonnementhouders zijn een illustratie van een OV-chipkaartbeleid waarin de reiziger niet centraal staat.