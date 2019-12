Action, Hema en Xenos nemen vaker oude lampen in

Vooral Xenos doet het beter; in 2014 namen winkels van deze keten slechts in 10% van de gevallen oude lampen in. Het afgelopen jaar was dat gestegen naar 60%. Speciaalzaak Lampenier is de enige met een 100% score.

Mysteryshoppers van de Consumentenbond testten voor het zesde jaar op rij of zij bij aankoop van een spaarlamp een oude lamp konden inleveren voor recycling. Hiertoe zijn winkels al sinds 2005 wettelijk verplicht. Dit keer bezochten de testers 300 winkels van de 13 ketens die in 2014 het slechtst scoorden, plus 40 zelfstandige speciaalzaken. Behalve de warenhuizen hebben ook de onderzochte supermarkten zich verbeterd, hoewel Coop met een innamebereidheid van 65% flink achterblijft bij Albert Heijn (90%), Spar en Plus (beiden 95%).

Inzamelbakken

Het aantal winkels met inzamelbakken steeg met 600 naar 3100. Consumenten kunnen daar hun oude lamp kwijt, ook als ze geen nieuwe lamp in de winkel kopen.

Het hele onderzoek is te lezen in de Consumentengids van februari 2016.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van Stichting LightRec dat namens producenten en importeurs opdrachtgever is voor de inzameling en recycling van energiezuinige verlichting in Nederland.

