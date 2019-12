Afvalrepen en shakes vaak suikerbommen

Onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat deze producten vaak erg weinig eiwit en vezels bevatten, en juist erg veel suiker. De Consumentenbond bekeek de etiketten van 31 maaltijdvervangers en liet het eiwitgehalte bepalen in een laboratorium. Maar liefst 23 producten scoren lager dan een 6 voor de samenstelling Ze bevatten niet alleen veel suiker, maar vooral weinig vezels, eiwitten en gezonde vetten. De hoeveelheid vitaminen en mineralen is wel in orde.

Een drinkmaaltijd van Weight Care (330 ml) bevat meer suiker dan een glas cola. En 2 Slank Maaltijdrepen van Lucovitaal (gelijk aan een maaltijd) bevatten meer suiker dan één Snickers. De shake van Cambridge 500 levert nog geen gram vezel per maaltijd. Alleen de Low Calorie Meal van Body & Fitshop is uitgebalanceerd. Deze 'maaltijd' bevat nauwelijks suiker en veel eiwit en vezels en is met €0,84 ook een van de goedkoopste uit de test.

Onvoldoende eiwit

Eiwit is het meest cruciale ingrediënt van een maaltijdvervanger, want het verzadigt meer dan koolhydraten en vetten, en het beperkt het verlies aan spierweefsel. Slechts 7 maaltijdvervangers bevatten voldoende eiwit, minimaal 20 gram per maaltijd. De maaltijdshake vanille van Kruidvat haalt niet eens 13 gram eiwit per maaltijd. PhD Nutrition laat zien dat het ook anders kan: die shakemix bevat maar liefst 24,5 gram eiwit.



Het onderzoek (pdf) is na te lezen in de Gezondgids van juni 2016.